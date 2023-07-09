Лондон, 9 июля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл», действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании. Гонка 11-го этапа чемпионата мира прошла 9 июля на трассе «Сильверстоун».

Ферстаппен стартовал с первой позиции и показал лучшее время на круге, заработав дополнительное очко.

Второе место занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (+3.798). Замкнул тройку ещё один британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

Ферстаппен выиграл шестой этап «Формулы-1» подряд и восьмой в нынешнем сезоне. Он является лидером чемпионата, на его счету 255 очков. Вторым идёт его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес (156). Замыкает тройку испанец выступающий за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (137).

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 26,720 секунды.