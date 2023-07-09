* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 9 июля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с возвращением командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украину, сообщила пресс-служба министерства на своём сайте.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением «главарей Азова» из Стамбула в Киев», — сказано в релизе.

Российский министр обратил внимание Анкары на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, сказано в заявлении, могут привести только к негативным последствиям.

Тем не менее Лавров и Фидан подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров, которые длились около 2,5 часов, он объявил, что возвращается в Киев вместе с находившимися в Турции пятью главарями «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту тему, заявил, что Анкара нарушила договорённости, поскольку боевики должны были оставаться в Турции до окончания российско-украинского конфликта. Он также отметил, что такое решение Турции напрямую связано с провалами в наступлении ВСУ.

В то же время он добавил, что в преддверии саммита НАТО на Турцию оказывается большое давление, а сама Анкара, будучи членом альянса, проявляет свою солидарность с ним. По словам Пескова, в Москве всё это прекрасно понимают.