Москва, 9 июля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Уголовное дело о сексуальном насилии над детьми в Волгоградской области взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Бастрыкин

Ранее судимый житель Урюпинска подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, говорится в сообщении.

Отмечено, что информация о преступлениях против детей получила широкое распространение в социальных медиа. Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Волгоградской области Василию Семёнову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее волгоградский областной портал «V1.ru» сообщил о задержании 51-летнего санитара психоневрологического интерната Александра Н. по подозрению в изнасиловании троих мальчиков в возрасте 11–12 лет. Мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как сын пожаловался ей на обидчика. Ребёнок смог примерно рассказать, где живёт предполагаемый педофил. В ходе проверки полицейские выяснили, что от действий мужчины пострадали ещё два мальчика. Все трое — сыновья матерей-одиночек.

В областном главке СКР сообщили, что подозреваемый сознался в содеянном. Уголовные дела возбуждены по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и развратных действиях.

В Урюпинском психоневрологическом интернате изданию заявили, что такого сотрудника у них нет. При этом в учреждении не уточнили, уволен ли мужчина или он вовсе там не работал.

Как сообщало ИА Регнум, в июне жителя подмосковного Егорьевска задержали за сексуальное насилие над детьми. По данным следствия, мужчина 1977 года рождения за год склонил пятерых детей в возрасте 10–13 лет к такого рода действиям взамен на деньги. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ.