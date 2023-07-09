Вашингтон, 9 июля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Позиции США и Германии по предоставлению Украине членства в НАТО смягчились перед саммитом альянса в Вильнюсе, сообщает 9 июля Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, союзники НАТО на саммите превзойдут туманное обещание альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом.

Тем не менее, отмечает Politico, есть группа скептиков, требующих не давать Киеву преждевременные обещания, чтобы избежать автоматической выдачи приглашения.

Кроме того, по информации газеты, некоторые государства, которые публично поддерживают присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, на самом деле сомневаются.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Эрдоган и Зеленский более двух с половиной часов беседовали с глазу на глаз в особняке Вахдеттин 7 июля. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 9 июля, что Киев согласовал с НАТО ряд важных решений, которые сделают путь к НАТО гораздо короче.