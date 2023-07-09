Москва, 9 июля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Нынешняя Украина — набор симулякров, пространство полного «социального обнуления», поезд в моральный ад. Такое мнение выразил политолог-американист, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев 9 июля в своём блоге.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинская государственность, безусловно, нацистская в своих внешних проявлениях. Внутри же Киев контролирует пространство полного «социального обнуления», где отсутствуют нормальные социальные институты. Главным социальным лифтом стали нацбаты и батальоны территориальной обороны и политические тусовки вокруг них.

Система социальной референтности, отметил эксперт, — это рамка, с помощью которой обычный человек соотносит то, что наблюдает, с понятиями добра и зла. На Украине же эта рамка заменилась набором симулякров.

«На Украине симулякры заполняют всё пространство жизни рядового украинца. И, что самое главное, они не политические, они социально-нравственные», — написал Евстафьев.

Так, систему социальных институтов в стране заменил всепоглощающий «политикум», пояснил эксперт. Вместо главной религии — православия — конструируется некая новая религиозная структура, униатство с изменённой теологической базой, по меньшей мере допускающей сатанизм.

Многопартийная украинская система, позволяющая административным решением распустить любую партию, даже формально парламентскую, — это «король симулякров», добавил он. Более того, Запад, несомненно, признает готовящиеся в стране выборы.

«Отмечу на полях: когда украинские политики говорят, что Украина для Запада полигон, то они не лукавят, но недоговаривают. Это не только полигон для испытания боевой техники, но и полигон для социальных технологий, которые потом вполне могут быть применены и в той же Европе», — уверен политолог.

Подконтрольное Киеву пространство — цивилизационная химера, главная черта которой — отсутствие потенциала развития. У таких структур нет будущего, а пассионарный субстрат — «днепровских» русскоязычных — украинский лидер Зеленский особенно остервенело уничтожал ещё в первой фазе конфликта.

В рамках тестового социального конструирования на Украине легализуется не просто безответственность политического лидера, но и полное отсутствие у него морально-этических принципов. «Пассажир этого поезда в ад» — биологический и коллективный Зеленский — вполне самобытно успешен.

По словам эксперта, и внешние кукловоды, и «коллективный Зеленский» понимают, что сохранение хотя бы чего-то славянского на остатках бывшей УССР будет означать, что традиционная рамка добра и зла восстановится, пусть даже с украинской спецификой. Отсюда политически безумное стремление Киева к расславяниванию, заключил политолог.