Москва, 9 июля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА во втором товарищеском матче в рамках турнира «Братский кубок». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 6:3.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игроки ФК «Динамо» радуются победе в серии товарищеских матчей против ПФК ЦСКА

Команды сыграли три тайма по 30 минут. В составе ЦСКА голы забили нападающий Адольфо Гайч, оформивший дубль, и полузащитник Никита Ермаков.

У «Динамо» отличились нападающие Вячеслав Грулёв, забивший дважды, Фёдор Смолов и Андрей Мазурин. Кроме того, бело-голубые выиграли оба челленджа в перерывах, благодаря чему им засчитали ещё два гола.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля «Динамо» разгромило ЦСКА в первом товарищеском матче в рамках турнира «Братский кубок» со счётом 5:0. Голы забивали Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцам добавили по итогам побед в челленджах.