Лондон, 9 июля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Российский теннисист, 92-я ракетка мира Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в матче четвёртого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету его соперника восемь эйсов, 11 ошибок на подаче и один брейк из трёх.

В матче четвёртого круга Сафиуллин сыграет с победителем Янник Синнер (Италия) — Даниэль Галан (Колумбия).

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Сафиуллин одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в третьем круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0. До этого он обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) и испанца Роберто Баутисту-Агута — 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.