Керчь, Крым, 9 июля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. По состоянию на 18:00 (мск) очередь на проезд по Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась, сообщил 9 июля Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

Так, со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. По состоянию на 15:00 (мск) в очереди со стороны Керчи находились 590 машин.

В очереди со стороны Тамани находится 535 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов. По сравнению с данными на 15:00 (мск) очередь сократилась. Сообщалось, что со стороны Тамани в очереди стояли 860 автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, с начала июля перед въездом на Крымский мост начали образовываться большие пробки. 3 июля длина дорожного затора со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала 13 км. Добровольцы, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогали людям, ожидающим проезда через Крымский мост.

На следующий день министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.

8 июля отмечалось, что движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова и Краснодарского края больше не затруднено.