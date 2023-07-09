Москва, 9 июля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Перспективы взаимодействия по вопросам продовольственной безопасности обсудили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом 9 июля сообщили в российском МИД.

Лавров и Фидан провели телефонный разговор. Они затронули в том числе перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Отмечается неспособность западных стран предпринять шаги по реализации известной пакетной инициативы Генерального секретаря ООН.

Кроме того, Лавров и Фидан обсудили отдельные аспекты российско-турецкого сотрудничества, включая график предстоящих контактов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, главы МИД России и Турции обсудили в том числе ситуацию с возвращением главарей украинской националистической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Стамбула в Киев. Также Лавров указал своему турецкому коллеге на то, что военные поставки Украине деструктивны.