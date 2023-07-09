Вильнюс, 9 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Начальник общественной полиции Вильнюса Миндаугас Акелайтис дал рекомендации жителям о правилах поведения во время саммита НАТО.

«Понятно, что саммит с участием известных мировых политиков вызовет любопытство горожан, особенно тех, кто живет рядом с местами проведения мероприятий», — сказал он, посоветовав вильнюсцам не пользоваться оптическими приборами.

Акелайтис призвал отложить бинокли, чтобы не вызвать особую реакцию стражей порядка. При этом он не уточнил, что же будет с теми, кто решит воспользоваться оптикой и будет замечен полицией.

Также начальник общественной полиции призвал воздержаться от поведения, которое может трактоваться двусмысленно. Что именно подразумевается под таким поведением, он не конкретизировал.

Кроме того, полицейские призвали отказаться от личных автомобилей и воспользоваться услугами общественного транспорта. В дни саммита он будет обслуживать пассажиров бесплатно.

Как передавало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры государств НАТО 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в Североатлантическом альянсе. Столтенберг отметил, что лидеры государств — членов альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Он не раскрыл конкретные детали решений, при этом пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что на Украину по итогам июльского саммита могут ввести ограниченный контингент стран альянса. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский планирует ядерную провокацию, чтобы попытаться продавить решение на саммите о введении ограниченного контингента НАТО из Польши и прибалтийских стран.