Москва, 9 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров указал своему турецкому коллеге Хакану Фидану в телефонном разговоре на то, что военные поставки Украине — деструктивны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 июля на сайте МИД РФ.

Иван Шилов, ИА Регнум Сергей Лавров

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Анкары и касалась региональной повестки дня с упором на последние события вокруг Украины. Стороны обсудили в том числе ситуацию с возвращением главарей украинской националистической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Стамбула в Киев.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчёркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — отметили в МИД.

Министры также затронули в разговоре перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, связанным с зерновой сделкой.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля российский МИД заявил, что оснований для дальнейшего продления зерновой сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» регионы вместо нуждающихся стран. Кроме того, продолжает деградировать ситуация с нормализацией поставок продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки. Срок действия сделки истекает 17 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 июля заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, что турецкая сторона хотела бы продлить зерновую сделку.