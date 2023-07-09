Кейптаун, 9 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Саммит БРИКС в августе пройдёт в очном формате. Об этом 9 июля заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Видео с выступлением главы африканского государства опубликовано на его странице в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Сирил Рамафоса

«У нас будет очный саммит БРИКС. Он не будет виртуальным», — сказал Рамафоса.

Он добавил, что организация уже почти три года не проводила саммиты в очном формате.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдёт в южноафриканском городе Йоханнесбурге в конце августа. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, число стран, которые намерены присоединиться к БРИКС, растёт и уже почти достигло двадцати.

Также Рябков отмечал, что сообщения западных СМИ на тему того, что саммит БРИКС может быть перенесён из ЮАР в Китай, — это вброс, на который не стоит ориентироваться. Ранее об этом писало Reuters, ссылаясь на то, что власти в ЮАР не хотят дискуссий по поводу требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что страны — партнёры России по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.