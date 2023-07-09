Вашингтон, 9 июля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Южнокорейские компании в прошлом году нарастили экспорт моторных масел в Россию за счет западных конкурентов, покинувших российский рынок, более чем в два раза. Об этом 9 июля сообщила газета Financial Times (FT).

РИА Новости/Максим Богодвид

Так, по данным издания, в 2022 году поставки из Южной Кореи в Россию выросли на 116,7%, до $229 млн.

Отмечается, что южнокорейские компании «воспользовались уходом с российского рынка» западных фирм, в том числе Total, Shell и BP, которые добровольно сократили масштабы своей деятельности в РФ после начала спецоперации.

Наибольшую выгоду от ухода западных конкурентов, уточняет FT, получили южнокорейские компании SK Enmove и GS Caltex.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Южной Кореи намерено расширить список товаров, которые запрещено поставлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения.

В ограничительный список добавлена 741 позиция, включая товары для сталелитейной и химической отраслей. Кроме того, ограничения затронут продукцию автомобилестроения и детали для автомобилей дороже $50 тыс.