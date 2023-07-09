Москва, 9 июля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Шахматист Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское. Об этом говорится в профиле гроссмейстера на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

URA. RU/TASS/Вова Жабриков Шахматист Кирилл Алексеенко

Смена гражданства была подтверждена FIDE 7 июля, а с 8 июля Алексеенко имеет право выступать под флагом новой федерации.

26-летний Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Шахматист принимал участие в турнире претендентов 2020–2021 годов. В соревновании Алексеенко занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.

Как передавало ИА Регнум, российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что категорически против выступления на Кубке мира без флага и гимна своей страны. Спортсмен уточнил, что получил приглашение на участие от Международной шахматной федерации (FIDE) и должен был подтвердить намерение либо отказаться до 2 июня. Дело в том, что, несмотря на приглашение, российские шахматисты могут поучаствовать в турнире только в нейтральном статусе.

Карякин призвал FIDE осудить Германию за антироссийские шаги. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что немецкие шахматисты, принимающие участие в турнирах с российскими гроссмейстерами, будут лишаться государственных субсидий. Карякин заявил, что FIDE необходимо отреагировать на такое, и назвал действия властей ФРГ недружественными, указав на нарастающие со временем немецкие антироссийские настроения. Спортсмен также поддержал переход в азиатскую федерацию шахмат.