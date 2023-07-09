Лондон, 9 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Судьба контрнаступления Украины зависит от работы её сапёров, пишет 9 июля журнал Economist.

Станислав Красильников/ТАСС

По данным издания, Украина после начала контрнаступления сменила тактику ведения боя после неудачной попытки атаковать российские войска в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Теперь перед пехотой идут группы из четырёх-пяти сапёров.

Economist отмечает, что такая тактика не соответствует стандартной доктрине НАТО и пока не принесла какого-то ощутимого результата.

Как рассказал изданию один из украинских военнослужащих с позывным Бобёр, тактика российских военных заставляет ВСУ делать нестандартные вещи. Другой военнослужащий ВСУ с позывным Неспящий отметил, что сапёры стали целью номер один для российских военных, на них идёт охота. Украинским сапёрам, которым поручено найти проход в российской обороне, приходится обезвреживать около 1500 мин на квадратный километр.

Собеседники издания утверждают, что прогресс в контрнаступлении был значительнее, если бы у Киева было достаточно инженерной техники и прикрытия с воздуха.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл высказал мнение о том, что в случае провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры и обменять территории на мир.

Украинский полковник Сергей Яндульский посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.

Телеканал CNN сообщил, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта.