Сочи, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Вратарь академии санкт-петербургского «Зенита» Александр Дегтёв стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом 9 июля сообщает пресс-служба сочинской команды.

«Дегтёв присоединяется к нашей вратарской бригаде. В апреле Сане исполнилось 18 лет, а теперь он подписал свой первый профессиональный контракт», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня «Сочи» объявил об уходе полузащитников Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова. 34-летний Жоаозиньо выступал за клуб с 2020 года, сыграл 74 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. 32-летний Цаллагов играл за команду с 2019 года, провёл 110 матчей, забив два гола и отдав пять голевых пасов.