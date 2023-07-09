Анкара, 9 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил 9 июля ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну», — рассказал собеседник агентства.

Других подробностей не приводится.

Черноморская или зерновая сделка — соглашение от 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море — истекает 17 июля. Российский МИД 4 июля заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны, хотя была нацелена на оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, продолжала деградировать ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия — ООН. Этих поставок касалась вторая часть сделки.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле 5 июля подтвердили, что оснований для продления сделки нет, но ещё остаётся время для того, чтобы были выполнены договорённости, касающиеся России.

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, что турецкая сторона хотела бы продлить зерновую сделку.

В беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко отметила, что зерновая сделка — едва ли не единственный источник экспортного дохода для Киева. Зеленский планировал убедить Эрдогана в нужности этого соглашения, чтобы тот повлиял на Россию и в свою очередь убедил её в гарантиях безопасности в случае продления.