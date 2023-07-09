Москва, 9 июля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Возможный выход Молдавии из СНГ станет губительным как для страны в целом, так и для молдавских аграриев. Такое мнение высказал лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавия окончательно может выйти из СНГ в ближайший месяц.

«Очевидно, что выход из СНГ губителен. Наше сельское хозяйство и так на последнем издыхании. А тут ещё и пропадают урожаи фермеров, их некуда продавать. Российский рынок закрыт», — написал Шор.

Как передавало ИА Регнум, парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. За это решение проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности. Выступившие против парламентарии от оппозиции в знак протеста покинули зал заседаний.

Лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что Межпарламентская ассамблея СНГ является платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдавии и зарабатывать сотни миллионов долларов. Он отметил, что в России и странах СНГ живут и работают сотни тысяч граждан республики, нуждающиеся в поддержке.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выход республики из СНГ является долгосрочным процессом, а сам факт этого станет стратегической ошибкой. Он обратил внимание на то, что Молдавия собирается сокращать своё членство в организациях, в то время как правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве — с ЕАЭС, БРИКС и ШОС.