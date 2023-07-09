Киев, 9 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Позывной главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного — Волонтёр, сообщил 9 июля украинский военнослужащий Анатолий Штефан в своём Telegram-канале по случаю 50-летия главкома.

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

«Кто не знает, позывной главкома Волонтёр. Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — написал он.

Также он опубликовал выполненные нейросетью фотографии героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный.

8 июля главкому ВСУ Валерию Залужному исполнилось 50 лет.

Ранее Залужный, появившись в медиапространстве после слухов о ранении, сделал ряд заявлений. Так, он констатировал, что его «бесят» заявления о более медленном, чем ожидали лидеры западных стран, продвижении контрнаступления армии. Также Залужный признал, что часть поставленных Киеву западных танков, включая немецкие Leopard, ВСУ потеряли в ходе попыток контрнаступления.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ усилить группировку армии Украины «Север» на белорусском направлении.

Как передавало ИА Регнум, Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, которые ВС России нанесли по украинским военным объектам. В мае хакерская группа «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках сообщила о тяжёлом ранении Залужного при ракетном ударе по штабу ВСУ и о его вероятном уходе с поста.