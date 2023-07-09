Киев, 9 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что уже согласованы несколько важных решений по линии Украина — НАТО, а путь государства в Североатлантический альянс после саммита «станет короче».

«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы», — приводит его слова издание «Украинская правда».

Кулеба также предположил, что по результатам предстоящего на следующей неделе саммита НАТО путь Украины в Североатлантический альянс станет короче.

«И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнёрами это сделали», — заявил он.

При этом Кулеба пожаловался, что до сих пор отсутствует ясность по поводу приглашения Украины вступить в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Эрдоган и Зеленский более двух с половиной часов беседовали с глазу на глаз в особняке Вахдеттин 7 июля. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs заявили, что лидерам стран НАТО следует «закрыть перед Киевом дверь». Они должны учесть риск конфликта с Россией, перекрывающий преимущества от присоединения Украины к блоку в плане безопасности.

Президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры государств НАТО 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в Североатлантическом альянсе. Столтенберг отметил, что лидеры государств — членов альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Он не раскрыл конкретные детали решений, при этом пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что на Украину по итогам июльского саммита НАТО в Вильнюсе могут ввести ограниченный контингент стран альянса. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский планирует ядерную провокацию, чтобы попытаться продавить решение на саммите о введении ограниченного контингента НАТО из Польши и прибалтийских стран.