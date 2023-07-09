Вашингтон, 9 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Запад пригрозил президенту Украину Владимиру Зеленскому расправой в случае совершения диверсии на Запорожской АЭС. Об этом 9 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine

«Я думаю, что Зеленскому на Западе вынесли предупреждение и сказали остановиться. Если бы он атаковал АЭС и это привело бы к серьёзным последствиям, то он него бы избавились», — сказал Риттер.

По его словам, путём диверсии на ЗАЭС киевский режим рассчитывал добиться международной интервенции, которая помогла бы ему вернуть контроль над станцией.

Риттер подчеркнул, что подобную операцию ВСУ не смогли бы реализовать из-за хорошей подготовки со стороны России. Он отметил, что Москва хорошо осведомлена о планах Киева и смогла бы своевременно предотвратить угрозу.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, отметили, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Атаки не было, но, как предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.

Также Захарова отметила, что лидерам стран НАТО следует сосредоточиться на теме безопасности ЗАЭС, ущерб которой для своего спасения наносит террористический киевский режим.