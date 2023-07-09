Нальчик, 9 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Группа альпинистов из четырёх человек застряла на Эльбрусе из-за непогоды. Люди попросили о помощи, сообщила 9 июля пресс-служба управления МЧС России по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

ГУ МЧС России по КБР

В МЧС уточнили, что альпинисты связались со спасателями в 11:50 по местному времени (совпадает с московским). Они сообщили, что находятся на высоте 5300 метров и не могут спуститься из-за погодных условий.

Группа из пяти спасателей с одной единицей техники выдвинулась к ним на помощь. К 16:00 спасательная операция завершилась: альпинистов доставили к отметке 3800 метров, от дальнейшей помощи они отказались.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 37-летний турист из Тулы насмерть замёрз на Эльбрусе на высоте 5000 м. Он совершал восхождение в кроссовках и без экипировки.

В июне 26-летняя жительница Новороссийска погибла в Адыгее от удара молнии. В составе группы туристов она совершала однодневный поход по горной местности. Гроза застигла людей в районе Абадзешского перевала.