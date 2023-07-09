Пермь, 9 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Подросток поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую в Пермском крае, чтобы убить. Об этом сообщила 9 июля пресс-служба краевого управления СКР.

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По данным следствия, попытка убийства совершена 8 июля. Несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую.

Девочку доставили в больницу с обширными ожогами. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали, он дал показания. Решается вопрос о помещении его под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в Москве подросток облил горючей жидкостью и поджёг своего сверстника. Пострадавший 14-летний мальчик полностью обгорел. Его доставили в медучреждение и провели сложные операции, но он скончался спустя три недели. Подозреваемого арестовали на два месяца. Уголовное дело, первоначально возбуждённое по статье о покушении на убийство, переквалифицировано на убийство, совершённое с особой жестокостью.