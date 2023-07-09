Бейрут, 9 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Билборды с изображением президента России Владимира Путина, который держит в руках священную книгу мусульман Коран, появились в городах Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

Отмечается, что на билбордах, установленных в городах Ливана несколько дней назад, размещена фотография Владимира Путина, прижимающего к груди Коран.

«Страж и защитник религий», — гласит надпись на билбордах.

Организатор данной акции, глава офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммед Насрутдин, слова которого приводит агентство, заявил, что Владимир Путин показал всему миру, как нужно относиться к религиям на фоне сжигания Корана в Швеции.

По его словам, западные страны пытаются ввергнуть мир в туннель религиозного и человеческого расизма и нравственного разложения.

Он обратил внимание на то, что в Ливане благодарны президенту России за его позицию в отношении религий, в том числе ислама.

«Он осудил то, что произошло в Швеции. Это не просто позиция, но и шаг, несущий в себе много смыслов; он посетил мечеть в Курбан-байрам и взял в руки Коран, сказав: «Недостаток уважения к этой священной книге в России является преступлением», — отметил Насрутдин.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин вспомнил о победе императора Петра I в Северной войне, когда критиковал Швецию за акцию с сожжением Корана. Пётр I и Швеция в истории были связаны Северной войной — конфликтом между объединением Северной Европы и Шведским королевством в 1700–1721 годах. Причиной войны стали обладание последнего прибалтийскими землями и господство на Балтийском море. Швеция потерпела поражение в противостоянии и утратила статус великой державы, в чём немалую роль сыграла армия Петра I.

Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства. Он отметил, что отношения между мусульманами и православными верующими скрепляют единство российского народа.