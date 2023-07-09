Лондон, 9 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. 16-летняя российская теннисистка, 102-я ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Global Look Press/IMAGO/Schreyer

Во втором сете Андреева проигрывала со счётом 1:4, однако смогла переломить игру и победить в партии.

Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 21. На счету Потаповой ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и три брейка из девяти.

В 1/8 финала турнира Андреева сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Андреева во втором круге Уимблдона одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову, которая является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года. Во время матча чешка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, к этому моменту Андреева выигрывала со счётом 6:3, 4:0.

В первом круге турнира она обыграла представительницу Китая Сиюй Ван. Встреча длилась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.