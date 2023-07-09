Вашингтон, 9 июля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Непрерывное производство боеприпасов наделило Вооружённые силы России значительным преимуществом перед украинской армией. Об этом написал обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она обратила внимание на то, что промышленность России набирает обороты, при этом США производят боеприпасов на одну седьмую меньше, а европейские показатели ещё менее впечатляющие.

Карлин высказала мнение о том, что истощение имеющихся запасов вооружений станет для Киева катастрофой, поскольку его западные союзники не смогут восполнить их в нужном объёме.

По её словам, это позволит Вооружённым силам России усилить свои позиции на фронте.

Журналист напомнила, что на протяжении нескольких месяцев мир с нетерпением ждал начала контрнаступления ВСУ и теперь, когда оно идёт полным ходом, стали очевидны некоторые проблемы.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили за сутки в Харьковской области склад боеприпасов 127-й бригады теробороны.

Сутками ранее Вооружённые силы РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Донецкой Народной Республике, а около населённого пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Власти Украины намерены увеличить производство бронетехники и танков, но на это уйдёт от трёх до шести месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. По словам министра, промышленность Украины за июнь произвела больше артиллерийских и миномётных снарядов, чем за 2022 год.