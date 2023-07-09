Гагра, Абхазия, 9 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Движение поездов в Абхазии приостановлено из-за размыва железнодорожных путей, вызванного сильными ливнями, сообщила 9 июля пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главного инженера АЖД Леонида Куруа, пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь».

«Сейчас обследуем участок Гагра-Цандрипш. Возможно, и там что-то произошло. После отправки пассажирского поезда Москва — Сухум движение поездов было приостановлено. Электропоезд «Ласточка» остановится на станции «Цандрипш», — заявил он.

На участках работают технические составы, на которые будут грузить камни и щебень, принесенные течением. Примерные сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Гагрский район Абхазии практически весь остался без света из-за сильного ливня, подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. На 12-м километре автотрассы, которая ведёт к озеру Рица, сошёл сель. В результате сильного ливня вышли из берегов реки, которые подтопили часть Гагрского района, посёлок Лдзаа в Гагре. Движение автотранспортных средств на повороте к городу Пицунде, в районе Бзыбского вокзала и в Гагре ограничено.

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