Париж, 9 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с защитником сборной Франции Лукасом Эрнандесом. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба клуба.

Peter Kneffel/dpa/globallookpress Футболист Лукас Эрнандес

Отмечается, что 27-летний футболист перешёл В ПСЖ из мюнхенской «Баварии». Контракт подписан до 2028 года.

В ноябре 2022 года на чемпионате мира — 2022 в Катаре Эрнандес получил травму крестообразной связки колена в матче Франция — Австралия (4:1) и пропустил остаток сезона.

Эрнандес выступал за «Баварию» с 2019 года. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и победителем Лиги наций сезона 2020/21.