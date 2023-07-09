Москва, 9 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о намерении Парижа усилить военную поддержку Украины сразило бы первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 9 июля в Telegram-канале.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Колонна заявила о намерении Парижа продолжать и усиливать военную поддержку киевского режима. По её словам, готовятся новые поставки военной помощи, которые учитывают «самые насущные потребности» украинских войск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал направить Киеву больше военной помощи. Россия направляла Североатлантическому альянсу ноту из-за поставок вооружений для ВСУ, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что такие военные грузы станут законной целью для России. В заявлениях Кремля говорилось, что снабжение ВСУ западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров, оно даст только негативный эффект.

Мария Захарова подчёркивала, что новые типы вооружений, поставленные Западом Украине, могут лишь обострить конфликт и повлечь за собой новые жертвы, но не отменят целей спецоперации России.