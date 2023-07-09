Гагра, Абхазия, 9 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Гагрский район Абхазии практически весь остался без света из-за сильного ливня, сообщили 9 июля в РУП «Черноморэнерго».

Дарья Антонова ИА Регнум

«Почти весь Гагрский район остался без света», — сказал РИА Новости представитель РУП «Черноморэнерго».

В указанном районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.

В других районах Абхазии ситуация стабильная, периодически идет сильный ливень.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, сообщалось, что возможно формирование смерчей над морем.

Кроме того, около Крымского моста заметили смерч. В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет.