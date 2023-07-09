Москва, 9 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 860 автомобилей, время ожидания может составить около трёх часов. Об этом 9 июля сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В очереди со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация предоставлена на 15:00 (мск).

Кроме того, сообщается, что со стороны Керчи в очереди находится 590 машин, время ожидания составляет около двух часов.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля отмечалось, что движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова и Краснодарского края больше не затруднено.

3 июля длина дорожного затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала 13 км. Добровольцы, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогали людям, ожидающим проезда через Крымский мост.

На следующий день министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.