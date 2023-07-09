Москва, 9 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Семилетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры жилого дома на 10-м этаже, сообщила 9 июля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

«Из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту выпал малолетний ребенок. Мальчик 2015 года рождения (семь лет) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», — сказано в релизе.

В момент инцидента ребёнок находился в квартире вместе с мамой, отметили в прокуратуре. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 31-летний актёр Николай Ефремов попал в больницу после падения из окна на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Его госпитализировали в реанимационное отделение с тяжёлой сочетанной травмой. Мужчина потерял много крови, ему провели две операции: одну из-за гематомы в брюшной полости, вторую — из-за повреждений таза и бедра. Пациента ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Соседи рассказали о том, что Ефремов злоупотребляет алкоголем. Также, по их словам, он состоит на учёте у психиатра.