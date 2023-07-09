Мадрид, 9 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Россия по итогам июня стала первым по объёмам поставщиком газа в Испанию, следует из данных энергетической компании Enagas.

Известия/Эдвуард Корниенко

Согласно опубликованным данным, за месяц королевство импортировало из России 7673 гигаватт-часа сжиженного природного газа (26,8% от общего объёма закупок). С января по июнь текущего года Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.

Алжир экспортировал в Испанию 21% от общего объёма газа, США — 18,5%.

В феврале 2022 года импорт российского газа в Испанию составлял 2174 гигаватт-часа, спустя год он вырос до 5465.

Как передавало ИА Регнум, ранее испанская газета El Confidencial со ссылкой на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель» сообщила, что Испания больше других европейских стран зависит от поставок российского сжиженного природного газа.

Такая зависимость обусловлена тем, что в порты страны приходят корабли, продолжающие поставлять в королевство российское голубое топливо, почти ежедневно.