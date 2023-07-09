Гагра, Абхазия, 9 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Сель сошёл на 12-м километре автотрассы, которая ведёт к озеру Рица, в результате на дороге образовалось большое скопление автомобилей с туристами. Об этом сообщил директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.

ТАСС/ Валерий Матыцин Озеро Рица в Абхазии

«Сель сошёл на 12-м километре дороги, ведущей к озеру Рица. В результате дорога ниже КПП закрылась, образовалась большая пробка, машины с туристами не могут проехать», — приводит ТАСС его слова.

Багателия добавил, что в настоящее время к месту происшествия из Гудауты следуют трактора, которые расчистят дорогу. По его данным, никто не пострадал.

Руководитель парка уточнил, что сам с трудом выехал из подтопленной Гагры, чтобы попасть на работу в Рицинский парк.

Отмечается, что в результате сильного ливня вышли из берегов реки, которые подтопили часть Гагрского района, посёлок Лдзаа в Гагре. Движение автотранспортных средств на повороте к городу Пицунде, в районе Бзыбского вокзала и в Гагре ограничено.

Как передавало ИА Регнум, жители одной из улиц в Хостинском районе Сочи оказались отрезаны от остальных районов города из-за автомобилей, которые унесло во время ливня в обрыв. Днём 9 июля на улице Ручей Видный собрались жильцы подтопленных домов и владельцы автомобилей, которые заблокировали улицу. Вода в этой зоне не сошла, машины не эвакуированы, люди ходят в магазин пешком, проехать по единственной дороге, которая ведёт в город, невозможно.

9 июля в Хосте из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. В Хостинском районе Сочи специалисты продолжают ликвидировать последствия ночного ливня, они уже расчистили проезжую часть на повреждённых участках дорог, продолжают откачивать воду из подтопленных подвалов и дворов.