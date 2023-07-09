Санкт-Петербург, 9 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Мать пыталась утопить в ванной четырёхлетнего сына после ссоры с его отцом в Приморском районе Петербурга, сообщило 9 июля издание 78.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, 8 июля в полицию обратился 63-летний житель посёлка Рощино с заявлением о том, что его бывшая сожительница пыталась утопить их общего ребёнка, о чём сообщила ему по телефону.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил в одной из квартир дома № 22, корпус 1 на Богатырском проспекте четырёхлетнего мальчика и 30-летнюю мать. Она рассказала, что после конфликта с отцом мальчика пыталась утопить ребёнка в ванной, однако, когда он начал захлёбываться, испугалась и вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали у него состояние после удушения и утопления в пресной воде. Оказав необходимую помощь, ребёнка отпустили вместе с отцом. Мать была доставлена в психиатрическую больницу им. Скворцова-Степанова.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 30 июня арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своего годовалого ребёнка. Инцидент произошёл на Онежской улице. По предварительным данным, мужчина вернулся домой с работы и обнаружил в квартире своего ребёнка без признаков жизни. Жена в этот момент также находилась в квартире.

17 июня стало известно, что житель узбекского города Самарканда убил трёх своих детей — двух девочек и одного мальчика. Причиной стала ссора по телефону с женой. Возбуждено уголовное дело.