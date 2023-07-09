Москва, 9 июля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Осенняя погода придёт в Москву и Центральную Россию к середине недели, днём будет не выше плюс 16°С, среда может стать самым холодным днём за последние 75 лет, но лето к выходным восстановит свои позиции. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, на следующей неделе жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом «мешке», неделя начнётся с температуры от +17°С до +22°С, а уже днём 11 июля столбик термометра не поднимется выше +19°С.

«К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода, и будут колебаться от +11° до +16°С, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит от +6°до +11°С», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

По словам специалиста, подобные похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет.

«Мало того, 12 июля может стать самым холодным днём за последние 75 лет», — уточнил метеоролог, добавив, что самые низкие дневные температуры в этот день в Москве регистрировались в 1968 году (+15,1°С), а в 2023 году в Москве ожидается от +13° до +15°С.

Специалист отметил, что несмотря на это, лето к выходным восстановит свои позиции.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июля в Москве был обновлён суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +21,8 °С, что на 0,7 °С теплее прежнего достижения, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.

С 3 по 8 июля температура воздуха в Москве может подняться до +30 °C. Максимальная температура в начале недели составит плюс 22–27 градусов и с каждым днём по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25–30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зафиксированный 6 июля рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, не является последним, новые рекорды могут быть уже этим летом.