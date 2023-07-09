Москва, 9 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников на донецком направлении за минувшие сутки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что атаки противника успешно отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное в ДНР. Скопления живой силы и техники ВСУ поражены у Константиновки, Красного, Авдеевки и Красногоровки (ДНР).

«За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Склады боеприпасов уничтожены у Карловки и Краматорска, добавил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за минувшие сутки пытались атаковать позиции российских войск также на южнодонецком и краснолиманском направлениях. Все атаки успешно отбиты.