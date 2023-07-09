Москва, 9 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки в Харьковской области склад боеприпасов 127-й бригады теробороны, сообщил 9 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области», — сообщил он на брифинге.

Также он добавил, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Донецкой Народной Республике, а около населённого пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.