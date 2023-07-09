Москва, 9 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении российские военнослужащие пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, около Серебрянского лесничества Вооружённые силы России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что за минувшие 24 часа на этом направлении было уничтожено до 80 украинских бойцов. Кроме этого, были ликвидированы боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30, одна Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, российская авиация группировки «Центр» нанесла многочисленные удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении. Под удар авиации попали техника противника и живая сила в сёлах Червоная Диброва, Невское, Терны и Серебрянском лесничестве.

Вооружённые силы РФ поразили три склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении.

Ранее на этом направлении российские военнослужащие поразили три склада боеприпасов ВСУ. Около населённого пункта Торское в ДНР были пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На этом же направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР.