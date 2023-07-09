Турин, Италия, 9 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» готов принять решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении из еврокубков на сезон 2023/24. Об этом 9 июля пишет Corriere dello Sport.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, отказ от подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) будет автоматически означать согласие с заключением УЕФА.

Отмечается, что благодаря этому клуб практически сведёт на нет риск сохранения штрафных санкций на сезон 2024/25.

Таким образом, «Ювентус» пропустит розыгрыш Лиги конференций — 2023/24. Заявление об отстранении команды от еврокубков на новый сезон должно поступить в ближайшие дни.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года с «Ювентуса» сняли 15 очков после возобновления судебных заседаний по делу о финансовых махинациях в клубе. Команду также наказали ограничениями на футбольную деятельность для 11 сотрудников, срок санкций — от 8 до 30 месяцев. Самые жёсткие ограничения предусмотрены для экс-директора Фабио Паратичи, бывшего исполнительного директора Маурицио Арривабене и занимавшего должность президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

В апреле 2023 года «Ювентусу» временно вернули 15 очков, но в мае Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) снял с команды 10 очков.