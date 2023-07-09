Москва, 9 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Заявляя о своей причастности к теракту на Крымском мосту, Киев официально подтвердил террористическую сущность Украины. Об этом 9 июля сообщил сенатор Владимир Джабаров в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он напомнил, что Крым не находится в зоне проведения спецоперации.

«Поэтому, заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, заместитель главы украинского минобороны Анна Маляр заявила, что Украина нанесла первый удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года.

По данным ФСБ России, за участниками теракта стоят главное управление украинской разведки и его глава — Кирилл Буданов. В Следственном комитете позже подтвердили, что за организацией теракта стояли спецслужбы Украины.

В Киеве ранее не подтверждали напрямую причастность к произошедшему. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

В Республике Крым планируют поставить вопрос о привлечении президента Украины к ответственности за организованные Киевом на полуострове диверсии и теракты. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов пояснил, что речь идёт о беспилотниках, которые ВСУ направляют на полуостров, диверсионно-разведывательных группах противника, подрывах железнодорожных путей и о других преступлениях Киева.

Отмечается, что члены рабочей группы Законодательного собрания Республики Крым собрали материалы об энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадах полуострова, в результате была установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины.