Екатеринбург, 9 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировано 15 случаях менингококковой инфекции, из которых два — летальные, сообщили 9 июля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Известия/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что выявлены ещё два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш».

«На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные», — сообщили в ведомстве.

За всеми контактировавшими с заболевшими продолжается медицинское наблюдение. Прививки сделали более 900 человек, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. Два человека умерли. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности, обрабатывают все поверхности.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал ИА Регнум, что прививки против менингококковой инфекции помогут в первую очередь людям, находящимся в группах риска по возрасту и медицинским показаниям, а также тем, кто мог непосредственно контактировать с заражёнными, однако массовая вакцинация населения от этой болезни не предусмотрена.