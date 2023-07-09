Мадрид, 9 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Испании Луис Суарес Мирамонтес умер на 89-м году жизни. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Álvaro Canibe Футболист сборной Испании Луис Суарес Мирамонтес

«Выражаем самые искренние соболезнования семье и друзьям Луиса Суареса Мирамонтеса, исторического игрока и тренера нашего футбола», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

В 1960 году Суарес стал обладателем «Золотого мяча». В 1964 года он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании, тогда в финале испанцы обыграли сборную СССР со счётом 2:1.

На протяжении игровой карьеры Суарес выступал за испанские «Депортиво» и «Барселону», итальянские «Интер» и «Сампдорию». Вместе с «Барселоной» он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, в составе «Интера» дважды выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды — чемпионат Италии.

В качестве тренера Суарес работал в «Интере», «Сампдории», СПАЛе и «Комо», а также в сборной Испании.