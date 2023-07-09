Киев, 9 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Власти Украины намерены увеличить производство бронетехники и танков, но на это уйдёт от трёх до шести месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, увеличение производства бронированных машин и танков является одним из приоритетов Камышина, но на получение результатов уйдёт от трёх до шести месяцев.

По словам министра, промышленность Украины за июнь произвела больше артиллерийских и миномётных снарядов, чем за 2022 год.

При этом Камышин не считает это особым достижением, поскольку в 2022 году, по словам министра, было произведено «мало» снарядов, пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня украинский министр стратегических отраслей Александр Камышин заявил, что проверка выявила неготовность в Киеве 44% бомбоубежищ.

Ранее Камышин сообщил, что Киев подписал три новых контракта с турецким производителем беспилотников — компанией Baykar. По его словам, эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения.

Экипаж вертолёта Ка-52 высокоточным оружием уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем на южнодонецком направлении.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента контрнаступления ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.