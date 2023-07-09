Украина намерена увеличить производство бронетехники и танков
Bloomberg: Украине понадобится от трёх до шести месяцев для увеличения производства танков
Киев, 9 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Власти Украины намерены увеличить производство бронетехники и танков, но на это уйдёт от трёх до шести месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.
По данным издания, увеличение производства бронированных машин и танков является одним из приоритетов Камышина, но на получение результатов уйдёт от трёх до шести месяцев.
По словам министра, промышленность Украины за июнь произвела больше артиллерийских и миномётных снарядов, чем за 2022 год.
При этом Камышин не считает это особым достижением, поскольку в 2022 году, по словам министра, было произведено «мало» снарядов, пишет издание.
Как передавало ИА Регнум, 4 июня украинский министр стратегических отраслей Александр Камышин заявил, что проверка выявила неготовность в Киеве 44% бомбоубежищ.
Ранее Камышин сообщил, что Киев подписал три новых контракта с турецким производителем беспилотников — компанией Baykar. По его словам, эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения.
Экипаж вертолёта Ка-52 высокоточным оружием уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем на южнодонецком направлении.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента контрнаступления ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал.