Хельсинки, 9 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Недвижимость, которая принадлежит россиянам, является национальной угрозой для Финляндии, так как может быть использована в военных целях, пишет 9 июля финская газета Iltalehti.

ТАСС/EPA/MAURI RATILAINEN

Полковник Янне Мякитало, мнение которого приводится в издании, считает, что недвижимость российских граждан может быть использована в качестве воздействия на Финляндию. Он уверяет, что она приобретается в военных целях, а государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к пагубным последствиям для страны.

В начале 2010-х годов, указывается в статье, было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами. Её купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов.

По словам Мякитало, на территории российской недвижимости можно потенциально размещать тайники со взрывчатыми веществами, зенитными и противотанковыми ракетами.

Как передавало ИА Регнум, с осени прошлого года Финляндия ввела меры против россиян, ограничив им въезд. А с 10 июля нынешнего года решила ужесточить требования для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости. Предпринимателям разрешат въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещён. Владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, а абитуриентам будет разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии.

В качестве ответной меры Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата, а также с 1 октября решила отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В МИД Финляндии после этого заверили, что посольство в Москве продолжит работу в обычном режиме. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о возможном закрытии консульства России в Турку.