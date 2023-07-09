Братислава, 9 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Словакия не видит причин для размещения ядерного оружия в Центральной Европе, заявил министр обороны республики Мартин Скленар.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие.

«С нашей точки зрения, пока мы не видим причин для того, чтобы в этом регионе (Центральной Европе) было размещено ядерное оружие», — сказал он в интервью изданию pravda. sk.

По его словам, в таком же духе на призыв Польши предварительно ответили и страны, которые имеют некоторые ядерные возможности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие несёт в себе очевидную угрозу.

При этом зампредседателя Совбеза РФ отметил и положительные, на его взгляд, стороны такого исхода событий. По словам Медведева, ликвидируют всех «Дуд, Моравецких, Качиньских и прочую нечисть».