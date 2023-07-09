Балаково, Саратовская область, 9 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Жительница города Балаково напала на санитарку из-за того, что не подтвердился её диагноз о переломе пальца из-за ковыряния в носу. Об этом министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин написал 9 июля в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью пьяная 35-летняя женщина обратилась в травмпункт и пожаловалась на сломанный палец. Она пояснила, что ковыряла им в носу. Пациентку осмотрели и сделали рентгеновский снимок. Перелом не подтвердился, что сильно огорчило нетрезвую женщину.

«Своё огорчение и несогласие с поставленным диагнозом она выразила своеобразно — схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта», — сообщил Костин.

Медики нажали тревожную кнопку, после чего в травмпункт прибыла группа быстрого реагирования. Оказалось, что агрессивную пациентку уже разыскивали за побои, нанесённые другому человеку.

Санитарку поместили в больницу, она намерена написать заявление в полицию.

Глава минздрава региона выразил благодарность медикам, которые порой исполняют свой долг с риском для жизни, а также полицейским, быстро прибывшим на помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Балаково 30-летний пациент напал на дежурившего врача-травматолога. Пьяный мужчина пришёл в больницу с травмой руки, но ему не понравились рекомендации медика. Начав с оскорблений, пациент перешёл к рукоприкладству. Врач получил травмы головы, в том числе сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. На пациента завели уголовное дело.