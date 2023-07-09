Симферополь, 9 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету в районе Керчи. Об этом 9 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксёнов.

Глава республики попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля российская система ПВО сбила украинскую ракету над морем на подлёте к Бердянску. Пострадавших и повреждений нет.

6 июля российские военнослужащие из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» завладели практически целой британской крылатой ракетой Storm Shadow. Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев сообщил ИА Регнум, что полученная российскими войсками ракета Storm Shadow поможет усилить систему её перехвата и обнаружения, а также, возможно, разработать на её основе более совершенную «ракету-невидимку».