Лондон, 9 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся пойти на переговоры и расплатиться за мир территориями, если контрнаступление ВСУ закончится провалом. Такое мнение высказал обозреватель Саймон Тисдалл в британской газете Guardian.

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

По его словам, есть риск, что украинская армия не сможет совершить прорыв. Поставки оружия иссякнут, зимой разразится новый экономический кризис, а поддержки со стороны Запада станет ещё меньше.

«Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — написал Тисдалл.

Обозреватель полагает, что поражение украинской армии повлечёт за собой широкие последствия для НАТО. На востоке, в центре и на севере Европы якобы возникнет угроза дестабилизации, и альянсу придётся перейти к постоянному режиму военного конфликта. Кроме того, провал Киева означает фактический распад страны, а также создание прецедента для Китая в тайваньском вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска начали наступательные действия, о которых ранее не раз заявляли в Киеве, 4 июня. За прошедший период ВСУ ни на одном из направлений не добились успеха, но понесли значительные потери в живой силе и технике.