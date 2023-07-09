Краснодар, 9 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Очевидцы сообщили о смерче около Крымского моста. Соответствующее видео набирает просмотры в Сети.

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На кадрах видно, что автотранспортное средство, из салона которого и было снято данное видео, движется по направлению к столбу мощного вихря, который поднимается от поверхности земли к небу.

«Рядом с Крымским мостом кружит смерч», — говорится в комментарии к видео.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, сообщалось, что возможно формирование смерчей над морем.

В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Кроме этого, два дома оказались подтопленными — в четырёхэтажном доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.

В связи со штормом власти Анапы запретили купаться в Чёрном море 8 июля.